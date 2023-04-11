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20 минут назад

Пассажир самолета оттаскал стюардессу за волосы и сорвал рейс

Lenta.ruиещё 1

Пассажир рейса Air India затеял драку на борту самолета и оттаскал за волосы одну из стюардесс. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажир самолета оттаскал стюардессу за волосы и сорвал рейс
Фото: Лента.руЛента.ру

Уточняется, что лайнер направлялся из Дели в Хитроу, однако из-за дебошира рейс был сорван. Пилоты были вынуждены развернуться обратно и посадить самолет. Пассажира высадили и передали сотрудникам полиции. Пострадавшим членам экипажа оказали помощь.

Ранее в марте пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.

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