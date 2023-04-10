Власти курорта Болгарии жалуются на англичан, превративших город в притон

Путешественники Британии все чаще приезжают для безудержного отдыха и вечеринок на Солнечный Берег – известное курортное место в Болгарии на побережье Черного моря.
Полиция рассказала, что британцы злоупотребляют алкоголем и ведут себя вызывающе, информирует "Турпром" со ссылкой на издание Dailystar.
Недавно Амстердам начал кампанию против развязных британских туристов, и поклонники пьяного отдыха стали искать новое место для разгульных вечеринок. Они стали ездить в Болгарию с доступными, по британским меркам, жильем, спиртным и развлечениями.
"Полицейский Эмиль Тончев заметил, что у британцев плохо с алкоголем: "Британцы доставляют много проблем потому, что не умеют пить. Болгары пьют бренди, а британцы пьют пиво. От пива мы не пьянеем. А вот британцы, приезжая на отдых, теряют чувство меры".