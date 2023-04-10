Власти курорта Болгарии жалуются на англичан, превративших город в притон

"Полицейский Эмиль Тончев заметил, что у британцев плохо с алкоголем: "Британцы доставляют много проблем потому, что не умеют пить. Болгары пьют бренди, а британцы пьют пиво. От пива мы не пьянеем. А вот британцы, приезжая на отдых, теряют чувство меры".