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19 минут назад

Полиция курорта в Болгарии пожаловалась на туристов Британии, превративших город в притон

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Путешественники Британии все чаще приезжают для безудержного отдыха и вечеринок на Солнечный Берег – известное курортное место в Болгарии на побережье Черного моря.

Власти курорта Болгарии жалуются на англичан, превративших город в притон
Фото: Banki.loansBanki.loans

Полиция рассказала, что британцы злоупотребляют алкоголем и ведут себя вызывающе, информирует "Турпром" со ссылкой на издание Dailystar.

Недавно Амстердам начал кампанию против развязных британских туристов, и поклонники пьяного отдыха стали искать новое место для разгульных вечеринок. Они стали ездить в Болгарию с доступными, по британским меркам, жильем, спиртным и развлечениями.

"Полицейский Эмиль Тончев заметил, что у британцев плохо с алкоголем: "Британцы доставляют много проблем потому, что не умеют пить. Болгары пьют бренди, а британцы пьют пиво. От пива мы не пьянеем. А вот британцы, приезжая на отдых, теряют чувство меры".

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