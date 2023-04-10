Цена на туры в Таиланд на фестиваль Сонгкран стартует от 160 тысяч

С началом весны все больше людей задумываются о летнем отдыхе. Одним из наиболее популярных направлений является Таиланд, который является прекрасным местом для туризма благодаря своему благоприятному климату, красивой природе, богатой культуре. Особенно интересным временем для посещения Таиланда стал период местного Нового года, который носит название Сонгкран.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристические компании уже подготовили различные предложения для туристов, желающих посетить Таиланд во время Сонгкрана. В зависимости от выбранного тура и количества дней, которые путешественники планируют провести в этой стране, цены могут существенно варьироваться.

В АТОР рассказали, что некоторые даты апреля оказываются более привлекательными по цене, чем март, хотя в целом цены на путевки в Таиланд на Сонгкран находятся на том же уровне. Отдохнуть в Таиланде неделю вдвоем в середине апреля можно за 160 тыс. руб. Тур на 11 ночей стоит как минимум 200 тыс. руб.

Цены на отдых в Таиланде могут казаться слишком высокими, особенно для тех, кто не привык тратить много денег на отпуск. Однако стоит брать во внимание тот факт, что Таиланд предлагает туристам широкий выбор развлечений, которые могут удовлетворить любой вкус и бюджет. Помимо этого, для многих путешественников Таиланд является одним из самых безопасных направлений в Азии.