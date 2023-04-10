Туристам предложили пасхальные туры

Через несколько дней православные христиане отмечают один из самых главных праздников – Пасху. В пасхальные выходные дни есть повод отправиться, например, по городам Золотого кольца и посетить православные святыни.

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Жители Москвы и гости столицы могут выбрать на 15–16 апреля различные маршруты. Среди них у туроператора Coral Travel, например, есть двухдневный тур «Русь Святая»: Муром – Выкса – Дивеево. Стоимость от 15,7 тыс. руб. на человека при двухместном размещении в отеле.

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В первый день туристы побывают в Троицком женском монастыре, где покоятся мощи Петра и Февронии, в Спасо-Преображенской и Благовещенской обителях. В пасхальное воскресение программа не менее насыщенная: Серафимо-Дивеевский монастырь и действующие Троицкий и Преображенский соборы, Казанская церковь, а также остановка у Дивеевских Святых источников.

Несколько дороже – от 17,1 тыс. руб. – стоит двухдневное автобусное путешествие в Суздаль, Кидекшу, Владимир, Боголюбово. Во время поездки запланировано посетить Покровский и Боголюбовский монастыри, древние храмы Владимира, в том числе Успенский собор с росписями Андрея Рублева.

На Северо-Западе популярны туры по Серебряному кольцу. В Санкт-Петербурге есть возможность поехать на 2 дня в Тихвин, где можно принять участие в пасхальной всенощной службе в Успенском соборе, а на следующее утро посетить Святое озеро в Антониево-Дымском монастыре. Туристическая фирма «Акварель», в частности, предлагает тур за 6 тыс. руб. на человека с размещением в двухместном номере с питанием.

Однодневная поездка из Северной столицы в Новгородскую область 15 апреля – это экскурсия на фабрику стеклянных игрушек в поселке Крестцы, где гости поучаствуют в создании пасхального подарка. Обед и театрализованное представление – на староверческом подворье в деревне Лякова. Тур организовала компания «Турсервис», стоимость – 3 тыс. руб.

Жителям Екатеринбурга туроператор «ПрофСервис» праздник Пасхи предлагает провести в Ямской слободе, что неподалеку от города на Московском тракте. Туристов завлекают мастер-классом по приготовлению пасхальных куличей и народных кукол, чаепитием из самоваров с традиционными уральскими пирогами. Цена поездки – 2,6 тыс. руб.

В Новосибирске центр туризма и отдыха «Гилена» приглашает в выходные дни совершить небольшое паломничество по области. В восьмичасовую автобусную экскурсию входит посещение храма Николая Чудотворца в Нижней Ельцовке, Кафедрального собора Преображения Господня в Бердске, церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Бердь, а также святого источника в Ложке. Поездка обойдется в 1,6 тыс. руб. без учета питания.