Туристический поток в Норильск вырос в три раза за три года

Турпоток в Норильске по итогам 2022 года превысил 12 тыс. человек, в 2019 году этот показатель составлял 3,9 тыс. человек, сообщил на межрегиональном форуме "Арктическая неделя туризма" мэр Норильска Дмитрий Карасев. Рост турпотока был связан в том числе и с запуском на территории Норильска и Таймыра туристско-рекреационного кластера.

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"Мы видим, что увеличился турпоток. Если в 2019 году мы отмечали, что эта цифра составляла 3,9 тыс. человек, то по итогам 2022 года уже более 12 тыс. человек. Это существенный рост", - рассказал Карасев.

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Таким образом, за три года турпоток в городе вырос более чем в три раза. При этом мэр города отметил, что рост турпотока продолжается.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

Рост турпотока был связан в том числе и созданием на севере Красноярского края туристско-рекреационного кластера "Арктический". Кластер объединил в себя заполярные населенные пункты - Норильск, Дудинку, Хатангу, Диксон, отдаленные и малые поселки Таймырского полуострова, плато Путорана и арктическое побережье региона. На этих территориях предполагается развивать самые разные виды туризма: культурно-познавательный, событийный, промышленный, этнографический, экологический, круизный, приключенческий, экстремальный. При этом директор Агентства развития Норильска Максим Миронов подчеркнул, что при разработке мастер-плана развития кластера особенно учитывался экологический фактор, "чтобы не навредить хрупкой арктической природе".

"Был сформирован очень важный для нас туристско-рекреационный кластер "Арктический" <…> Мы его везде развиваем, его продвигаем, потому как это изюминка нашей территории, о нем в ближайшее время узнает все больше и больше людей, не только на территории России, но и далеко за рубежом. А мы отмечаем, уже сегодня большое количество иностранцев, которые приезжают к нам посетить этот кластер, и с учетом развития туристической инфраструктуры этот поток будет увеличиваться с каждым годом", - сообщил городской глава.

"Долгоиграющие" проекты

Карасев отметил, что власти Норильска, совместно с компанией "Норникель" и Агентством развития Норильска работают над целым рядом "долгоиграющих проектов", которые позволят развиваться туристической отрасли заполярного города. Так, сейчас идет разработка проекта визит-центра Норильска. Предполагается, что он разместится в центральной части Норильска гости и жители города смогут получать там "качественные консультации по тому или иному туристическому продукту". Проект будет разработан в конце этого - начале следующего года, а сам визит-центр откроется уже в середине 2024 года.

Также Норильск планирует стать городом с самой длинной туристической лестницей. Сейчас это звание принадлежит Красноярску, в 2021 году в нем на Торгашинском хребте, одном из популярных мест отдыха, открыли лестницу протяженностью 1,2 км. В Норильске планируют построить лестницу протяженностью 5,6 км. Она появится на горе Шмидта, места, с которого в 1921 году началось строительство Норильска. Там сохранились останки угольных шахт, узкоколейной железной дороги, вагонеток, перевозивших уголь. С вершины горы открывается вид на норильскую долину и отроги плато Путорана - Хараелахские горы. По словам мэра, ее строительство планируется в три этапа.

"Со смотровыми закрытыми площадками, которые можно использовать и зимой, и летом, с подсветкой соответствующей. Это амбициозный проект, мы понимаем, что он сложный, особенно в наших северных условиях. Особенно с крутым углом самой горы Шмидта, но тем не менее, предпроектные решения показывают, что его можно реализовать", - сказал Карасев.

Также власти города планируют открыть "самый современный арктический музей".

"Уверен, что реализация этого проекта привлечет не только туристов - любителей природы, но в том числе и [любителей] современного искусства, арктического искусства. Этот объект, конечно же, станет одной из изюминок нашего города", - рассказал мэр.

Новые гостиницы

В городе не так давно открылся первый частный отель, рассчитанный на 25 номеров, с грузинским рестораном на 100 мест. Его строительство заняло два года, а общий объем инвестиций превысил 100 млн рублей. По словам статс-секретаря - заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, город нуждается в местах комфортного размещения туристов.

"Конечно же, [чтобы] развивать туризм, приглашать сюда иностранцев, да и просто россиян, для того, чтобы они посетили знаменитое плато Путорана, мы должны [их] где-то размещать, мы должны показывать качество той услуги, которая должна соответствовать уровню города Норильска", - сказал Карасев.

По словам мэра, в течение ближайших года-полутора в Норильске откроется еще один гостиничный комплекс, который позволит "расшить узкое горлышко по размещению гостей города".

В свою очередь, замминистра отметил, что развитию объектов туризма способствует и программа "Арктического гектара". "Как показала практика, она [программа] очень активно в регионе Арктики этому способствует для того, чтобы на этом куске земли воздвигать различные объекты для туристов", - подчеркнул Волков.

Также власти города уделяют внимание и развитию транспортной инфраструктуры. Закупаются новые туристические автобусы, используемые для экскурсий, обновляется городской подвижной состав, устанавливаются теплые остановочные павильоны.

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