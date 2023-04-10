РБК: "Аэрофлот" впервые в истории отправил самолет на ремонт в Иран

На фоне санкций, введенных Западом против России, компания «Аэрофлот» впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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По информации источников, близких к перевозчику, 5 апреля на техобслуживание в первую очередь стоек шасси в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300, его обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.