Самым популярным туристическим направлением на майские праздники стала дача

Большинство (28%) из более 3000 участников опроса, проходившего в период с 1 по 10 апреля в телеграм-канале «Крыша ТурДома», проведут майские праздники на дачах или поедут жарить шашлык. Редакция сравнила результаты с прошлогодним исследованием на эту же тему.

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Как оказалось, предпочтения туристической аудитории изменились мало: в конце марта и начале апреля 2022-го дачники тоже лидировали. Однако их доля была меньше – 23%. Видимо, тогда сказался тревожный новостной фон: 10% участников опроса год назад выбрали вариант «Не время праздновать». Сейчас таких только 3%. Снизилось и количество неопределившихся с планами – с 14 до 11%.

Смелее, в частности, планируют свое время те, кто предпочитает отдых за границей. Провести майские праздники в других странах намерены 11% участников опроса. Это заметно больше, чем год назад, когда за рубеж собирались поехать 8%. А вот доля тех, кто выбрал вариант «Займусь внутренним туризмом», несколько снизилась – с 12 до 10%. По всей видимости, это связано с тем, что год назад количество международных рейсов из-за санкций было существенно меньше, чем сейчас. В апреле-2023 у туроператоров появилось больше предложений зарубежного отдыха. Например, в странах Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

Интересно, что увеличилось и количество тех, кто в майские праздники намерен работать – 11% вместо 9 годом ранее. Одновременно выросла доля домоседов, которые проведут это время «дома у телевизора» – с 6 до 8%. Возможно, это связано с тем, что «первые» длинные выходные от «вторых» отделяют в этом году четыре рабочих дня (с 2 по 5 мая), а не три, как в мае-2022. Как следствие, количество тех, кто берет отгулы с целью уехать на отдых, уменьшилось.

Впрочем, нельзя исключать, что причина совсем в другом: путешествия стали заметно дороже, чтобы куда-то уехать на праздники у россиян просто не хватает денег.