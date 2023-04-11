Сочи попал в топ дорогих городов для отдыха в мае

Сочи попал в пятерку лидеров по ценам на отдых в майские праздники. Об этом сообщает онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip.

Курорт выбрали для отдыха 12,2 % путешественников. Самым дорогим городом стала Казань – 4,2 тысячи рублей. Далее Петербург – 2,6 тысячи рублей. В Москве суточное проживание в отеле стоит 1,9 тысячи рублей. Ранее отельеры Сочи отрицали, что цены выросли на 30 %. Курорт стал особенно популярным в период пандемии и спецоперации, его преимуществом является наличие воздушной гавани, которая не закрылась из-за боевых действий.