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Горные курорты России пользуются повышенным спросом

Спрос на российские горнолыжные курорты увеличился на 10–15% по итогам сезона, сообщает Infox.ru.

Горные курорты России пользуются повышенным спросом
© N24.ru

Основной причиной специалисты туристического рынка называют недоступность зарубежных альтернатив. На фоне ограниченного предложения внутренний горнолыжный туризм получил заметный рост турпотока.

Наиболее востребованными в прошедшем сезоне стали Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Самым популярным курортом стала Красная поляна, на которую пришлось 58% от всех продаж. Эксперты отмечают, что курорт мог получить и большее число продаж, однако поздно выпавший снег стал причиной размытия спроса.

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