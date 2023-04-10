Горные курорты России пользуются повышенным спросом
Спрос на российские горнолыжные курорты увеличился на 10–15% по итогам сезона, сообщает Infox.ru.
Основной причиной специалисты туристического рынка называют недоступность зарубежных альтернатив. На фоне ограниченного предложения внутренний горнолыжный туризм получил заметный рост турпотока.
Наиболее востребованными в прошедшем сезоне стали Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Самым популярным курортом стала Красная поляна, на которую пришлось 58% от всех продаж. Эксперты отмечают, что курорт мог получить и большее число продаж, однако поздно выпавший снег стал причиной размытия спроса.