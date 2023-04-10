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Пассажиров не пустили на рейс из Москвы в Казань из-за двухминутного опоздания

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В воскресенье 9 апреля SmartAvia не допустила на свой рейс из Москвы в Казань около 20 пассажиров. Об этом редакции TourDom сообщил один из них. По словам Ярослава, туристы не знали, что посадка у авиакомпании заканчивается не за 20 минут до вылета, а за 25.

Пассажиров не пустили на рейс из-за двухминутного опоздания
© Tourdom

Рейс 5N227 должен был отправиться из Шереметьево в 18:10. «Мы прошли регистрацию, все зоны досмотра, вышли в зал ожидания. Летаем не первый раз и привыкли, что большинство авиакомпаний разрешают проходить на посадку не позднее 20 минут до вылета», - говорит Ярослав.

Когда он и трое его друзей в 17:47 подошли к гейту 101, оказалось, что посадка закончилась две минуты назад, в 17:45.

У гейта уже стояли человек 8, потом еще подходили пассажиры, среди них и семьи с детьми. Всего опоздавших собралось около 20 человек.

«Мы стояли около выхода минут 20, умоляли, чтобы нас пропустили».

По словам туриста, представитель авиакомпании, увидев что скапливается толпа, просто «сбежал», оставив сотрудника аэропорта объясняться с пассажирами.

«Девушка повторяла, что посадка закончилась и ничего нельзя сделать».

Все это время – минут 15-20, автобус, который должен везти пассажиров к самолету, продолжал стоять рядом с выходом на посадку.

Опоздавшим пришлось аннулировать билеты и покупать новые. По словам Ярослава, на стойке регистрации пообещали, что к ним выйдет представитель авиакомпании, но он так и не появился.

Оказалось, что самолет, не допустивший опоздавших на 2 минуты пассажиров, в результате задержался с вылетом на полчаса из-за выгрузки их багажа. Согласно данным www.flightradar24.com, боинг смог вылететь только в 18:43.

По словам туриста, когда он бронировал билеты на рейс лоукостера, он не видел предупреждения о времени выхода на посадку. Корреспондент TourDom не нашел этой информации и на сайте авиакомпании. Впрочем, время окончания посадки было указано на посадочном талоне, но туристы не обратили на него внимания.

Редакция TourDom направила запрос в авиакомпанию SmartAvia.

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