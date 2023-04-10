$79.50+0.1487.10+0.37

Названы способы справиться с аэрофобией

Пассажиры, страдающие аэрофобией, получили советы от пользователей форума Reddit по тому, как справиться со страхом во время полета. В комментариях пользователи рассказали о своих собственных фобиях и рекомендовали обратиться за помощью к психологу.

Один из пользователей сети поделился своим опытом и заметил, что медитативные и дыхательные практики не всегда эффективны, так как они могут усилить панику. Вместо этого он рекомендовал удаление старых фотографий, которые не только отвлекут, но и напомнят о счастливых моментах жизни. Кроме того, он советует перечитывать сообщения с близкими людьми во время полета.

Недовольный перелетом пассажир отсудил $8500

Другой пользователь вспомнил о рекомендациях своего психолога и предложил технику медленного напряжения и расслабления мышц тела, начиная от ног и заканчивая руками. Он отметил, что это может влиять на нервную систему и успокаивать пассажира во время полета.

Ранее мы писали о том, что Роскачество напомнило авиапассажирам об их малоизвестных правах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий