Названы способы справиться с аэрофобией

Пассажиры, страдающие аэрофобией, получили советы от пользователей форума Reddit по тому, как справиться со страхом во время полета. В комментариях пользователи рассказали о своих собственных фобиях и рекомендовали обратиться за помощью к психологу.

Один из пользователей сети поделился своим опытом и заметил, что медитативные и дыхательные практики не всегда эффективны, так как они могут усилить панику. Вместо этого он рекомендовал удаление старых фотографий, которые не только отвлекут, но и напомнят о счастливых моментах жизни. Кроме того, он советует перечитывать сообщения с близкими людьми во время полета.

Другой пользователь вспомнил о рекомендациях своего психолога и предложил технику медленного напряжения и расслабления мышц тела, начиная от ног и заканчивая руками. Он отметил, что это может влиять на нервную систему и успокаивать пассажира во время полета.