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42 минуты назад

Балканская страна стала хуже выдавать визы россиянам

Lenta.ru

Популярная балканская страна — Болгария — стала хуже выдавать визы российским туристам. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

Балканская страна стала хуже выдавать визы россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что практически все въездные документы, которые были выданы россиянам Болгарией в конце марта — начале апреля 2023 года, были однократными.

«Даже если виза стоит на 90 дней, то она выдается с однократным въездом», — говорится в сообщении.

Подобные изменения специалисты связывают с решением новых сотрудников болгарского посольства прекратить выдавать многократные визы. При этом уточняется, что попасть в Болгарию россияне могут с любым многократным шенгеном, который продолжают выдавать.

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