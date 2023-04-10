В Европе дали прогноз по отмене ограничений на полеты в Россию

Запрет на полеты из России в страны Европы и обратно сохранятся до конца 2029 года, на год позже, чем это предполагалось в октябре 2022 года. Такой прогноз по отмене ограничений дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

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Специалисты уверены, что ограничения в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся еще по меньшей мере семь лет. По их словам, «возврата к "нормальным" маршрутам к концу этого горизонта не ожидается».