«Абзаково» вошел в топ-5 популярных в стране горнолыжных курортов

ГЛЦ «Абзаково» вошел в топ-5 самых популярных в стране горнолыжных курортов по итогам этого сезона. Он занял четвертое место. Об этом стало известно из исследования «МТС Travel», которое есть в распоряжении УралПолит.Ru.

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Всего горнолыжный комплекс «Абзаково» за сезон посетило 7% россиян. За год число посетителей увеличилось на 20%.

Исходя из рейтинга, самым популярным горнолыжным курортом в стране является Сочи - его посетили 40% россиян. Второе место занял Архыз в Карачаево-Черкессии - там провели время 16% жителей России. На третьей строчке оказался Шерегеш на Кузбассе - 11%. А пятое место занял Эльбрус в Кабардино-Балкарии - 6%. Всего в этих курортах побывало 80% россиян с декабря 2022 года по март 2023 года.