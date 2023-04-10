«Абзаково» вошел в топ-5 популярных в стране горнолыжных курортов

«Абзаково» вошел в топ-5 самых популярных в стране горнолыжных курортов
ГЛЦ «Абзаково» вошел в топ-5 самых популярных в стране горнолыжных курортов по итогам этого сезона. Он занял четвертое место. Об этом стало известно из исследования «МТС Travel», которое есть в распоряжении УралПолит.Ru.
Всего горнолыжный комплекс «Абзаково» за сезон посетило 7% россиян. За год число посетителей увеличилось на 20%.
Исходя из рейтинга, самым популярным горнолыжным курортом в стране является Сочи - его посетили 40% россиян. Второе место занял Архыз в Карачаево-Черкессии - там провели время 16% жителей России. На третьей строчке оказался Шерегеш на Кузбассе - 11%. А пятое место занял Эльбрус в Кабардино-Балкарии - 6%. Всего в этих курортах побывало 80% россиян с декабря 2022 года по март 2023 года.
«Абзаково» - горнолыжный центр, который находится в селе Новоабзаково в Башкортостане. Учредителем курорта является Магнитогорский металлургический комбинат. В комплекс ГЛЦ помимо горнолыжных трасс входят аквапарк «Аквариум», зоопарк под открытым небом, сауны, рестораны, летний банкетный зал, конференц-залы, пляжная зона, хаски-город, центр биатлона, а также развлекательный комплекс Non-Stop и пункт проката спортинвентаря.