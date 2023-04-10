Пермяков зовут в круиз по морям с посещением Турции, Италии и Греции

Пермские турфирмы предлагают пермякам морские круизы, во время которых будут проводиться экскурсии по островам Греции и Турции. Но уточняют, что отправиться в путешествие смогут только те туристы, у которых есть действующая греческая виза, или те, чьи документы находятся в процессе изготовления.

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«Предлагаем вам замечательный круиз „Панорама Средиземноморья“! Посещение: Стамбул (Турция), о.Корфу (Греция), Бари (Италия), Триест (Италия), Катаколон (Греция), Пирей (Греция), Кушадасы (Турция)», — указано в коммерческом предложении туристической компании «Олимп».

Порт отправления в круиз — Стамбул. До него можно добраться напрямую из Перми. Круиз будет проходит 5 мая, 14 мая и 23 мая. Всего — девять ночей на круизном лайнере MSC Splendida.