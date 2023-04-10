Россияне уже активно готовятся к путешествиям на майские праздники. Компания по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский стандарт" провела исследование и выяснила самые востребованные направления, сообщает ТАСС.

Большинство путешественников предпочитают Минск за его множеством интересных достопримечательностей, а также для покупок и наслаждения аутентичной гастрономией. Казахстан, с его горными курортами, занимает второе место в топе, в то время как Армения и Грузия продолжают привлекать российских туристов своими захватывающими природными ландшафтами и яркой, многим полюбившейся кухней. Узбекистан замыкает список пяти лидеров направлений.

Среди внутренних направлений на майские праздники лидирует Санкт-Петербург, который уже давно стал любимым городом для отдыха и путешествий россиян. Помимо него, в тройку лидеров входят Краснодарское Черноморское побережье, Алтай и Карелия. Казань же, благодаря своим культурным достопримечательностям, завершает список.