Бронирования билетов на поезда на майские праздники выросли в 1,5 раза

Железнодорожные билеты на майские праздники в этом году продаются в полтора раза быстрее, чем годом ранее, сообщили "РГ" в "Федеральный пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД). Планируется назначить около 800 дополнительных поездов.
"Специалисты Федеральной пассажирской компании отмечают положительную динамику продаж железнодорожных билетов на майские праздники. Спрос на покупку билетов вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом", - отметили в ФПК.
Сейчас уже продано более 1,2 млн билетов для поездок в период с 28 апреля по 10 мая. В прошлом году на аналогичные даты объем продаж не превышал 755 тысяч билетов.
В ФПК поясняют, что самым большим спросом пользуются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Новороссийском.
На фоне повышенного спроса, в ФПК обещают назначить около 800 дополнительных поездов дальнего следования. Появится дополнительно 320 тысяч мест для путешественников, желающих совершить поездку в праздничные выходные.
Всего с учетом дополнительных поездов в праздничные дни мая планируется предоставить пассажирам более 3 млн мест, что сопоставимо с уровнем прошлого года, отметили в ФПК.
В компании также отметили, что в майские праздники рейсы совершат и туристические поезда. Некоторые из них отправятся в этом году в свои первые поездки. Так, 2 мая откроет третий сезон своего курсирования "Жемчужина Кавказа", 6 мая в Волгоград отправится поезд "Ко Дню Победы", а также поезд из Самары с проектом "Главный урок истории". Кроме того, пассажиры совершат поездки в поездах "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут" и "В Карелию".