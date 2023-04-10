Бронирования билетов на поезда на майские праздники выросли в 1,5 раза

Железнодорожные билеты на майские праздники в этом году продаются в полтора раза быстрее, чем годом ранее, сообщили "РГ" в "Федеральный пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД). Планируется назначить около 800 дополнительных поездов.

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"Специалисты Федеральной пассажирской компании отмечают положительную динамику продаж железнодорожных билетов на майские праздники. Спрос на покупку билетов вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом", - отметили в ФПК.

Сейчас уже продано более 1,2 млн билетов для поездок в период с 28 апреля по 10 мая. В прошлом году на аналогичные даты объем продаж не превышал 755 тысяч билетов.

В ФПК поясняют, что самым большим спросом пользуются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Новороссийском.

На фоне повышенного спроса, в ФПК обещают назначить около 800 дополнительных поездов дальнего следования. Появится дополнительно 320 тысяч мест для путешественников, желающих совершить поездку в праздничные выходные.

Всего с учетом дополнительных поездов в праздничные дни мая планируется предоставить пассажирам более 3 млн мест, что сопоставимо с уровнем прошлого года, отметили в ФПК.