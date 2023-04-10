$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Бронирования билетов на поезда на майские праздники выросли в 1,5 раза

Российская Газета

Железнодорожные билеты на майские праздники в этом году продаются в полтора раза быстрее, чем годом ранее, сообщили "РГ" в "Федеральный пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД). Планируется назначить около 800 дополнительных поездов.

Бронирования билетов на поезда на майские праздники выросли в 1,5 раза
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Специалисты Федеральной пассажирской компании отмечают положительную динамику продаж железнодорожных билетов на майские праздники. Спрос на покупку билетов вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом", - отметили в ФПК.

Сейчас уже продано более 1,2 млн билетов для поездок в период с 28 апреля по 10 мая. В прошлом году на аналогичные даты объем продаж не превышал 755 тысяч билетов.

В ФПК поясняют, что самым большим спросом пользуются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Новороссийском.

На фоне повышенного спроса, в ФПК обещают назначить около 800 дополнительных поездов дальнего следования. Появится дополнительно 320 тысяч мест для путешественников, желающих совершить поездку в праздничные выходные.

Всего с учетом дополнительных поездов в праздничные дни мая планируется предоставить пассажирам более 3 млн мест, что сопоставимо с уровнем прошлого года, отметили в ФПК.

В компании также отметили, что в майские праздники рейсы совершат и туристические поезда. Некоторые из них отправятся в этом году в свои первые поездки. Так, 2 мая откроет третий сезон своего курсирования "Жемчужина Кавказа", 6 мая в Волгоград отправится поезд "Ко Дню Победы", а также поезд из Самары с проектом "Главный урок истории". Кроме того, пассажиры совершат поездки в поездах "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут" и "В Карелию".

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий