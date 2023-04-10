Аэропорт Шерегеша сможет принимать среднемагистральные самолеты

Как проинформировали в пресс-службе правительства Кузбасса, длина ВПП будет составлять 2,7 тыс. м, ширина – 45 м. Данные параметры воздушной гавани позволят принимать в самолеты среднемагистрального класса.

«Расположение объекта позволит в перспективе удлинить ВПП еще на 500 м», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня путешественники сначала прилетают в аэропорт Новокузнецка, который расположен в 180 км от курорта. После этого они добираются до места на электричке либо на автобусах.