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В будущем аэропорт Шерегеша сможет принимать среднемагистральные самолеты

Как проинформировали в пресс-службе правительства Кузбасса, длина ВПП будет составлять 2,7 тыс. м, ширина – 45 м. Данные параметры воздушной гавани позволят принимать в самолеты среднемагистрального класса.

Аэропорт Шерегеша сможет принимать среднемагистральные самолеты
© Runews24.ru

«Расположение объекта позволит в перспективе удлинить ВПП еще на 500 м», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня путешественники сначала прилетают в аэропорт Новокузнецка, который расположен в 180 км от курорта. После этого они добираются до места на электричке либо на автобусах.

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