Отдохнувшая в Таиланде россиянка оставила разгромный отзыв об отеле

Российская туристка, отдохнувшая в Таиланде, осталась разочарована проживанием в отеле Club Bamboo Boutique Resort & Spa, который расположена в Патонге, пишет портал “Тонкости туризма”.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Россиянка отметила, что этот отель неприятно удивит даже самых непритязательных туристов. По словам путешественницы, стоимость тура в Таиланд на двоих составила 141 тысячу рублей. При этом основная часть этой суммы включала авиаперелет.

Туристка отметила, что в отеле чувствовалась сырость и неприятный запах как в номере, так и на всей территории. Помимо этого, в пользование гостям предоставляются дырявые полотенца. Среди неудобств россиянка также отметила и частое отключение электричества и водоснабжения.