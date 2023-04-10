Отдохнувшая в Таиланде россиянка оставила разгромный отзыв об отеле

Российская туристка, отдохнувшая в Таиланде, осталась разочарована проживанием в отеле Club Bamboo Boutique Resort & Spa, который расположена в Патонге, пишет портал “Тонкости туризма”.
Россиянка отметила, что этот отель неприятно удивит даже самых непритязательных туристов. По словам путешественницы, стоимость тура в Таиланд на двоих составила 141 тысячу рублей. При этом основная часть этой суммы включала авиаперелет.
Туристка отметила, что в отеле чувствовалась сырость и неприятный запах как в номере, так и на всей территории. Помимо этого, в пользование гостям предоставляются дырявые полотенца. Среди неудобств россиянка также отметила и частое отключение электричества и водоснабжения.
Кроме того, по словам путешественницы, в номере было большое количество насекомых. Сам отель расположен достаточно далеко от пляжа, который был еще и очень грязным.