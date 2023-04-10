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4 часа назад

Россиян предостерегли от спонтанных поездок на майские праздники

Мир новостей

Эксперт отметил, что россияне могут посещать некоторые страны без виз. Среди них - Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения или Шри-Ланка. Также есть много рейсов из Москвы и можно «стихийно» улететь на Кубу или в Венесуэлу. Во всех этих странах уже снят ограничения по COVID-19, поэтому не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

Россиян предостерегли от спонтанных поездок на майские праздники
Фото: Мир новостейМир новостей

Но, по словам эксперта, все-таки лучше заниматься организацией поездки на майские праздники заранее. Недорогие билеты раскупаются за полгода или даже за год. Также в праздничные дни вырастает стоимость проживания в гостиницах.

По словам Мкртчяна, сейчас отели и авиакомпании применяют динамическое ценообразование, когда цена меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Вот это и есть основной подводный камень.

Специалист добавил, что дешевле в мае можно отдохнуть уже по окончании праздничных дней. После ажиотажного периода прогнозируются скидки порядка 50% на туры в Турцию, Египет и ОАЭ.

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