Россиян предостерегли от спонтанных поездок на майские праздники

Эксперт отметил, что россияне могут посещать некоторые страны без виз. Среди них - Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения или Шри-Ланка. Также есть много рейсов из Москвы и можно «стихийно» улететь на Кубу или в Венесуэлу. Во всех этих странах уже снят ограничения по COVID-19, поэтому не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Но, по словам эксперта, все-таки лучше заниматься организацией поездки на майские праздники заранее. Недорогие билеты раскупаются за полгода или даже за год. Также в праздничные дни вырастает стоимость проживания в гостиницах.

По словам Мкртчяна, сейчас отели и авиакомпании применяют динамическое ценообразование, когда цена меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Вот это и есть основной подводный камень.