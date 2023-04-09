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53 минуты назад

Эксперты: ограничения на полеты из России в ЕС сохранятся до 2030 года

TourDom

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) считают, что ограничения на полеты из России в страны Европы и обратно сохранятся до конца 2029 года. Это следует из опубликованного отчета о перспективах развития авиатрафика с 2023 по 2029 год.

Эксперты: ограничения на полеты из России в ЕС сохранятся
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Осенью европейские специалисты были более оптимистичны. Тогда они предполагали, что рейсы между Россией и ЕС могут возобновиться «не раньше конца 2028 года». Теперь организация пересмотрела свой предыдущий прогноз и отодвинула возможную дату возобновления прямого авиасообщения между РФ и ЕС.

Европейские эксперты считают, что ограничения в воздушном пространстве России, Украины, Беларуси и Молдовы сохранятся еще как минимум 7 лет. «Возврата к «нормальным» маршрутам к концу этого горизонта не ожидается», – сказано в документе.

Авиатрафик стран ЕС, по мнению Евроконтроля, вернётся к показателям 2019-го лишь к 2025 году. Раньше прогнозировалось, что это произойдёт двумя годами раньше. Причем специалисты считают, что количество рейсов увеличится за счет отложенного спроса на туры в Южную Европу. В дальнейшем объем перевозки практически не будет расти. Негативный прогноз связан с высокой инфляцией и ценами на нефть.

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