Эксперты: ограничения на полеты из России в ЕС сохранятся

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) считают, что ограничения на полеты из России в страны Европы и обратно сохранятся до конца 2029 года. Это следует из опубликованного отчета о перспективах развития авиатрафика с 2023 по 2029 год.

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Осенью европейские специалисты были более оптимистичны. Тогда они предполагали, что рейсы между Россией и ЕС могут возобновиться «не раньше конца 2028 года». Теперь организация пересмотрела свой предыдущий прогноз и отодвинула возможную дату возобновления прямого авиасообщения между РФ и ЕС.

Европейские эксперты считают, что ограничения в воздушном пространстве России, Украины, Беларуси и Молдовы сохранятся еще как минимум 7 лет. «Возврата к «нормальным» маршрутам к концу этого горизонта не ожидается», – сказано в документе.