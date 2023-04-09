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37 минут назад

В отелях Майорки больше не будет одноразовых средств гигиены

TourDom

В отелях на Балеарских островах (Испания) туристам больше не предложат индивидуальные шампуни и воду в бутылочках. Об этом, в частности, сообщает испанское издание spanishnewstoday.com.

В отелях Майорки больше не будет одноразовых средств гигиены
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Дело в том, что на островах вступил в силу специальный закон, запрещающий использование разных форм одноразового пластика. Эти меры стали частью общеевропейского «зеленого» соглашения, которое направлено на то, чтобы сделать всю упаковку пригодной для повторного использования или переработки к 2030 году.

Объектам размещения на Майорке, Ибице и других островах будет запрещено размещать гели для душа и шампуни в индивидуальной упаковке в номерах. Многие считали крошечные флакончики привычным аксессуаром ванных комнат. Теперь жидкие средства гигиены будут находиться только в специальных дозаторах. Туристам придется воспользоваться предложенными вариантами.

Такие одноразовые мелочи, как зубные щетки, шапочки для душа, бритвы, расчески, которые отели ранее предлагали своим гостям, теперь будут упразднены. Туристам придется брать индивидуальные предметы гигиены с собой.

Кроме того, отели не смогут предложить своим гостям продукты питания и напитки в одноразовой форме, такие как пакетики чая и кофе, воду в бутылочках.

Ограничение коснется и канцелярских принадлежностей, которые раньше можно было найти в номере, – ручек, карандашей и блокнотов. Рекламные листовки отели вынуждены будут заменить на цифровые QR-коды.

Некоторым отдыхающим новые условия отдыха могут показаться не очень комфортными. Однако издание отмечает, что вскоре примеру отелей на Балеарских островах последуют все гостиницы и туристические объекты Испании.

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