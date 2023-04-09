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53 минуты назад

Туры из Новосибирска в Алтай подорожали на 25% из-за высокого спроса среди туристов

runews24.ru

Среди туристов туры на Алтай становятся всё популярнее. Там стремятся побывать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала. Путешественники уже забронировали поездки до октября. Из-за этого стоимость ряда туров выросла на 25%. Об этом написал «Новосибирск онлайн».

Туры из Новосибирска в Алтай подорожали на 25%
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Так, жители Новосибирска предпочитают бронировать туры самостоятельно. Для поездки на Алтай они выбирают автотранспорт.

Гендиректор турагентства Pegas Touristik Новосибирск Марина Безрядина рассказала, что туры оформляли жители столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска. Для жителей Северной столицы поездка в Алтай на неделю будет стоить около 25 тысяч рублей на человека.

Местные бизнесмены обеспокоены по поводу строительства новых мест отдыха для туристов, раньше мест хватало не всем. Предприниматели на свои или грантовые средства возводят быстровозводимое жильё и капитальное. По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, номерной фонд увеличивается, идёт подготовка к туристическому сезону.

Новости путешествий,Светлана Фоменко,
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