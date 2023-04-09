Туры из Новосибирска в Алтай подорожали на 25%

Среди туристов туры на Алтай становятся всё популярнее. Там стремятся побывать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала. Путешественники уже забронировали поездки до октября. Из-за этого стоимость ряда туров выросла на 25%. Об этом написал «Новосибирск онлайн».

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Так, жители Новосибирска предпочитают бронировать туры самостоятельно. Для поездки на Алтай они выбирают автотранспорт.

Гендиректор турагентства Pegas Touristik Новосибирск Марина Безрядина рассказала, что туры оформляли жители столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска. Для жителей Северной столицы поездка в Алтай на неделю будет стоить около 25 тысяч рублей на человека.