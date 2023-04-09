На Бали планируют ввести налог для туристов

Власти стремятся к тому, чтобы остров отошёл от массового туризма, а приобрел репутацию места для роскошного отдыха.

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Налог для туристов, которые отдыхают на Бали, предложил ввести политик Лухут Бинсар Панджайтан. По его мнению, это позволит привлечь «качественных» отдыхающих вместо «низкодоходных». Об этом написал «Турпром».

Бали пытается приобрести репутацию роскошного места отдыха и отойти от места массового туризма. Кроме того, на острове намерены бороться с правонарушениями.