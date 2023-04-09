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На Бали планируют ввести налог для туристов

Власти стремятся к тому, чтобы остров отошёл от массового туризма, а приобрел репутацию места для роскошного отдыха.

На Бали планируют ввести налог для туристов
© Runews24.ru

Налог для туристов, которые отдыхают на Бали, предложил ввести политик Лухут Бинсар Панджайтан. По его мнению, это позволит привлечь «качественных» отдыхающих вместо «низкодоходных». Об этом написал «Турпром».

Бали пытается приобрести репутацию роскошного места отдыха и отойти от места массового туризма. Кроме того, на острове намерены бороться с правонарушениями.

Предлагается ряд мер, среди которых запрет на использование мототранспорта для туристов. Сотрудники гостиниц должны рассказывать отдыхающим, как вести себя на острове. Для туристов хотят ввести дополнительный налог. Помимо этого, установить рекламные щиты в рамках капмании по борьбе с беспорядками.

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