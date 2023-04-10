Предложение летать на отдых в Венесуэлу вместо Турции вызвало интерес

Глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко в интервью РИА «Новости» сказал, что «сегодня экономически выгоднее полететь в Венесуэлу, чем в Турцию». Пояснений он не привел, но из текста следует, что развивать туризм на этом направлении мешает нехватка перевозки, так рейсы организует только венесуэльская Conviasa и туроператор Pegas Touristik. Туристы в основном летают на остров Маргарита, но не посещают материковую часть, где также есть красивые места. Сам перелет стоит дорого, поэтому Фроленко предлагает обсудить льготные цены на туры.
Также по его словам, в России планируется открыть офис главного венесуэльского туроператора Venezolana de Turismo.
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», где обсуждается высказывание, Венесуэлу называют интересной страной. Некоторые действительно считают ее альтернативой отдыху в Турции, так как цены на него выросли. Пользователь Naty пишет, что отпуск в отеле SunSol Ecoland 4* на Маргарите по обслуживанию и условиям выгодно отличается от пятизвездников на средиземноморском побережье.
Но часть комментаторов сомневается в качестве обслуживания и в уместности подобного сравнения. «В Венесуэле не будет сервиса как в Турции. Это совершенно разные направления. Это как сравнивать Италию и Индию».
Также, по мнению пользователей, Венесуэла не подходит для путешествий с детьми, так как перелет занимает 14-15 часов. Кроме того, их смущают цены на авиабилеты и высокий уровень преступности в Венесуэле.