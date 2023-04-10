Предложение летать на отдых в Венесуэлу вместо Турции вызвало интерес

Глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко в интервью РИА «Новости» сказал, что «сегодня экономически выгоднее полететь в Венесуэлу, чем в Турцию». Пояснений он не привел, но из текста следует, что развивать туризм на этом направлении мешает нехватка перевозки, так рейсы организует только венесуэльская Conviasa и туроператор Pegas Touristik. Туристы в основном летают на остров Маргарита, но не посещают материковую часть, где также есть красивые места. Сам перелет стоит дорого, поэтому Фроленко предлагает обсудить льготные цены на туры.

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Также по его словам, в России планируется открыть офис главного венесуэльского туроператора Venezolana de Turismo.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», где обсуждается высказывание, Венесуэлу называют интересной страной. Некоторые действительно считают ее альтернативой отдыху в Турции, так как цены на него выросли. Пользователь Naty пишет, что отпуск в отеле SunSol Ecoland 4* на Маргарите по обслуживанию и условиям выгодно отличается от пятизвездников на средиземноморском побережье.

Но часть комментаторов сомневается в качестве обслуживания и в уместности подобного сравнения. «В Венесуэле не будет сервиса как в Турции. Это совершенно разные направления. Это как сравнивать Италию и Индию».