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Без виз и пересадок: каким странам отдают предпочтение российские отпускники

Для отпуска россияне все чаще выбирают страны Азии, Африки и Персидского залива. Рейтинг возглавили государства, куда можно попасть прямым рейсом и без визы, передает «МИР 24».

Каким странам отдают предпочтение российские отпускники
© Мир24

Одним из популярнейших направлений остаются Объединенные Арабские Эмираты. Россияне могут путешествовать по стране без визы 90 дней. Увеличился поток и в Турцию. Там можно находиться без визы до 30 дней, появилось больше прямых перелетов из российских регионов. Мальдивы также по-прежнему очень популярны у россиян. Там срок пребывания без визы до 90 суток. Столько же – на Кубе, к этому направлению интерес растет постоянно. И традиционно российские туристы выбирают Таиланд, где стали более выгодными условия въезда и пребывания до 45 дней, сообщает РИА «Новости».

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