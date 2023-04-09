Каким странам отдают предпочтение российские отпускники

Одним из популярнейших направлений остаются Объединенные Арабские Эмираты. Россияне могут путешествовать по стране без визы 90 дней. Увеличился поток и в Турцию. Там можно находиться без визы до 30 дней, появилось больше прямых перелетов из российских регионов. Мальдивы также по-прежнему очень популярны у россиян. Там срок пребывания без визы до 90 суток. Столько же – на Кубе, к этому направлению интерес растет постоянно. И традиционно российские туристы выбирают Таиланд, где стали более выгодными условия въезда и пребывания до 45 дней, сообщает РИА «Новости».