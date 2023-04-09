Названы сроки введения цифровых шенгенских виз
Инициаторы изменений считают, что благодаря новой схеме обращения за шенгеном путешественникам не нужно будет лично посещать консульства и визовые центры разных стран, визовая процедура станет более прозрачной для заявителей и более простой для сотрудников, обрабатывающих заявки и выдающих визы. В Европейской комиссии полагают, что электронная виза положит конец подделкам и мошенничеству с въездными документами.
Предполагается, что желающие поехать в ЕС туристы смогут подавать все документы на шенген и оплачивать сборы онлайн через единую платформу, которая будет направлять эти заявки в соответствующие национальные визовые системы государств. Визы будут выдаваться заявителям в цифровом формате, с криптографической подписью, в виде 2D-штрихкода и содержать изображение лица человека.