Пирамиду Хеопса закроют на ремонт

Пирамида Хеопса будет закрыта в июне на плановую реставрацию, пишет aif.ru.

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В связи с реставрационными и ремонтными работами доступ туристов в коридоры и помещения усыпальницы будет прекращен, предупредили власти Египта.

Несколько лет назад подобные работы проводись в пирамиде Хефрена. Тогда специалисты укрепили коридоры и обновили систему освещения.

Другие достопримечательности останутся доступными. Так, можно будет посетить пирамиду Микерина, считавшуюся в древности красивейшим сооружением Египта.

Пирамида Хеопса – крупнейший памятник архитектуры древнего Египта. Она была построена 4,5 тысячи лет. Изначальная длина боковой грани сооружения составляла около 230 метров, высота на сегодняшний день достигает 137 метров. На строительство пирамиды пошло 2,3 млн блоков известняка, весом 2,5 тонны каждый.