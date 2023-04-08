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5 часов назад

Пирамиду Хеопса закроют на ремонт

Мир24

Пирамида Хеопса будет закрыта в июне на плановую реставрацию, пишет aif.ru.

Пирамиду Хеопса закроют на ремонт
Фото: UnsplashUnsplash

В связи с реставрационными и ремонтными работами доступ туристов в коридоры и помещения усыпальницы будет прекращен, предупредили власти Египта.

Несколько лет назад подобные работы проводись в пирамиде Хефрена. Тогда специалисты укрепили коридоры и обновили систему освещения.

Другие достопримечательности останутся доступными. Так, можно будет посетить пирамиду Микерина, считавшуюся в древности красивейшим сооружением Египта.

Пирамида Хеопса – крупнейший памятник архитектуры древнего Египта. Она была построена 4,5 тысячи лет. Изначальная длина боковой грани сооружения составляла около 230 метров, высота на сегодняшний день достигает 137 метров. На строительство пирамиды пошло 2,3 млн блоков известняка, весом 2,5 тонны каждый.

Ранее в пирамиде Хеопса обнаружили еще один коридор. Длина коридора составляет девять метров, ширина – 2,1 м. Его нашли в ходе реализации проекта по сканированию египетских пирамид.

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