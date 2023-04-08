Туристки старше 45 лет не задерживаются в Плёсе больше чем на день

Более половины туристов, посетивших город на Волге за последние 12 месяцев, были старше 45 лет. И чаще всего это женщины. Лишь каждый пятый гость – мужчина. Результатами исследования с редакцией TourDom.ru поделилось агентство Digital Guru.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Есть и еще один выявленный тренд, над которым чиновникам, отвечающим за туризм в Ивановской области, стоит задуматься: 42% гостей ограничиваются однодневными поездками – успевают посмотреть за это время основные достопримечательности и остаются довольными. Но это не единственная причина. Один из главных минусов – высокая стоимость гостиниц. Сейчас туристам выгоднее селиться в соседних городах.

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Все свои выводы авторы исследования делают на основе отзывов туристов в интернете за последние 12 месяцев. Соответственно, они вполне могут до конца не отражать реальную картину. Например, гендерный состав, возможно, сложился в пользу женщин просто потому, что мужчины менее эмоциональны и не склонны к написанию отзывов. Ну а, например, продолжительность пребывания в Плёсе может складываться еще и из-за того, что это город Золотого кольца. Маршрут проезжается за ограниченное количество дней без ночевок в большинстве пунктов назначения.

Тем не менее, исходя из исследования комментариев, в агентстве пытаются давать реальные рекомендации. Представителям турбизнеса и чиновникам предлагают проработать маршруты с учетом удобства для зрелой аудитории. Например, можно минимизировать пешие прогулки, предусмотреть больше мест для отдыха и питья.

В то же время подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» уверяют, что молодежь среди гостей Плёса есть. Это не турнаправление для пенсионеров: «Были в Плёсе с молодым человеком 4 дня! Прекрасный городок, катались на великах, на катере – и это еще в музеи не успели!» Даже если в нынешнем формате все же Плёс с музеем Левитана и деревянными церквями XVII века большинству молодых туристов малоинтересен, то можно найти новые точки притяжения, используя выгодное расположение на Волге. Успешные примеры есть в других малых туристических городах: «Был недавно в Переславле-Залесском. Казалось бы, что там делать молодым? А там есть несколько точек сёрфинга, можно коттеджи снять с отличным видом, кафешек куча».

А вот проблемы с ценами туристы подтверждают. Причем прайс им не нравится не только в гостиницах: «Был в Плёсе с детскими группами много-много раз. Там и в общепите какие-то запредельные цены».