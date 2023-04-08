Какие направления выбирают российские туристы для отдыха

Сезон отпусков уже стартовал, да и майские праздники не за горами. Так что самое время покупать путевки. «Вечерняя Москва» узнала у основательницы сообщества туроператоров «Большая Страна» Юлии Репниковой, какие необычные маршруты будут интересны москвичам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В экскурсионном и активном туризме по России сейчас наблюдаются две тенденции роста. Повышается спрос на туры в регионы с хорошей транспортной доступностью: Северный Кавказ, Центральная Россия, Карелия. И растет спрос на туры в регионы с уникальной природой, вдали от цивилизации: Приморье, Сахалин и Курилы, Арктика, плато Путорана.

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Есть много комфортных вариантов активного отдыха: походы без рюкзаков, путешествия с ночевками в глэмпингах, туры для всей семьи по природным локациям, но с благоустроенным проживанием. Набирают популярность и железнодорожные круизы. Это относительно новый вид отдыха. Раньше такие путешествия больше нравились иностранцам: они отправлялись в железнодорожные туры по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока и даже до Пекина. Во время пандемии маршруты адаптировали для россиян. Сейчас поезда отправляются на Кавказ, в Казань и Поволжье, в Карелию, Великий Новгород, на Байкал. У круизов на поездах много плюсов. Но лучше отправляться в такие туры в компании близких, чтобы и в самом поезде было не скучно.

Увидеть дно самого глубокого озера

Тур на Байкал познакомит всех желающих с азами дайвинга. Домой путешественник вернется с сертификатом дайвера. Стоимость пятидневного тура вместе с проживанием — 40 тысяч рублей.

Сплавиться вдоль северных гор

Экстремальные виды путешествий дают туристам возможность почувствовать себя свободными от всех благ цивилизации. Недельный тур «Знакомство с Карелией» на байдарках обойдется в 22 тысячи рублей с человека. В стоимость входит сплав, экскурсии и проживание в палаточном лагере.

Поездом до Нижнего

Одним из самых востребованных направлений в железнодорожном туризме считается Нижний Новгород. Во время такого путешествия можно не только посетить сам город, но и насладиться просторами Нижегородской области, увидеть Дзержинск с завораживающей архитектурой и Городец — с необычными деревянными домами и знаменитой городецкой росписью. Продлится такой тур шесть дней и обойдется в 25 тысяч рублей с человека.

Осетинские выходные

Горный туризм в Северной Осетии активно развивается — появляются новые маршруты, которые подойдут даже новичкам. Базовый тур включает в себя 50 километров маршрута вдоль ущелий Дигория и Цей, а также визит в столицу региона — Владикавказ. Продолжительность — 4 дня. Стоимость тура на одного человека — 23 тысячи рублей.

Этнотур в Дагестан

Полностью погрузиться в местные традиции и обычаи народов Кавказа поможет четырехдневная путевка по лучшим ремеслам Дагестана. Там путешественники узнают все о гончарных изделиях региона, изготовлении ковров и приготовлении национальных блюд. Стоимость такой поездки — 29 тысяч рублей.

С ветерком до Казани

Тур на самолете до Казани предполагает посещение и близлежащих городов, таких как Раифа и Свияжск. Там проводят экскурсии по местным достопримечательностям, а также знакомят с национальной кухней. Стоимость шестидневного тура на человека вместе с проживанием — 35 тысяч рублей.

Уплыть на край света

«Эксклюзивный» маршрут — путешествие на судне «Василий Завойко» до Командорских островов. Этот архипелаг находится в Беринговом море и считается Меккой для туристов, изучающих просторы нашей страны. Стоимость — 65 тысяч рублей с человека. Продолжительность тура — 7 дней.

Экомаршрут по Валдаю

Экологический туризм считается одним из приоритетных направлений в России. Одной из самых популярных локаций для экотуризма считается Валдай. Во время тура можно будет не только полюбоваться природой, но и узнать о заповедных местах, редких животных на этой территории. Стоимость пятидневного тура с экскурсиями, проживанием в отеле и питанием — 23 тысячи рублей.

Круиз по Волге

Один из самых бюджетных круизных маршрутов охватывает сразу несколько городов — Тверь, Ярославль и Мышкин. Во время круиза на теплоходе гостей ожидает небольшая остановка в каждом из городов, экскурсии и трехразовое питание. Продолжительность — семь дней. Стоимость — 30 тысяч рублей.

Галопом по просторам

Конные туры отлично подойдут не только опытным всадникам, но и тем, кто только начинает ездить верхом. Главное — выбрать несложный и короткий маршрут, чтобы познать все прелести этого вида туризма. Четырехдневная экскурсия по Владимирской области на лошадях обойдется в 20 тысяч рублей на человека с учетом питания, проживания и даже одним визитом в баню.

Береги монету

По словам владелицы турагентства Елены Томаевой, на любые популярные даты лучше приобретать билеты минимум за два месяца — так можно сэкономить до 50 процентов от стоимости поездки.

Но если купить билеты заранее не удалось, можно воспользоваться сервисами для бронирования жилья в последний момент. Отели размещают там номера, от которых отказались за день до въезда, и стремятся продать их как можно быстрее.

— Сложные маршруты можно построить с помощью нескольких видов транспорта или лоукостеров — на них стоимость билетов ниже на 30 процентов, чем на обычные авиарейсы, — советует эксперт.