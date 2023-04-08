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44 минуты назад

Туристы на Мальдивах скоро смогут испробовать новые самолеты

TURIZM.RU

Национальный авиаперевозчик Maldivian на этой неделе получил свой первый лайнер ATR 42–600. Это третий турбовинтовой самолет ATR, пополнивший парк Maldivian, после двух ATR 72–600, поступивших в январе.

На Мальдивах скоро появятся новые самолеты
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Нынешний ATR 42–600 завершает заказ Maldivian, размещенный в январе 2021 года, который включает в себя два ATR 72–600, поставленных в начале года. Ранее авиакомпания в значительной степени полагалась на De Havilland Dash 8, которые в настоящее время постепенно заменяются на ATR в рамках программы обновления парка.

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Всего у Maldivian девять Dash 8, включая один DHC-8-Q200, один DHC-8–200 и семь DHC-8-Q300. Все эти самолеты выставлены на продажу, и в прошлом году Maldivian обратилась к потенциальным покупателям с просьбой проявить к ним интерес.

Как и в случае со всеми турбовинтовыми лайнерами, этому самолету предстоял долгий перелет от места его производства во Франции до «тропического рая», где он сейчас и базируется.

Настоящая экспедиция началась 31 марта, когда в 10:24 ATR 42–600 вылетел из аэропорта Тулузы. После четырехчасового перелета самолет приземлился в Греции в международном аэропорту Ираклиона, а на следующее утро в 08:09 вылетел для короткой остановки в Египте.

Проведя час на земле в стране Пирамид, самолет поднялся в воздух и взял курс на Оман. Полет продолжался 4 часа 21 минуту. В Международном аэропорту Маскат сделали остановку на ночь. Заключительный путь в аэропорт Мале-Велана на Мальдивах был самым продолжительным — 5 часов 23 минуты.

Таким образом, перелет занял около 16 часов летного времени, и в настоящее время самолет готовится к вводу в эксплуатацию. Помимо уже эксплуатируемых ATR 72–600, Maldivian располагает парком самолетов De Havilland Dash-8 и DHC-6–300 Twin Otters, а также одним Airbus A320-200.

Twin Otters оснащены поплавками, что делает их идеальными для межостровных рейсов Maldivian по шестнадцати внутренним направлениям. Надежные самолеты Twin Otters с коротким взлетом и посадкой могут перевозить 15 пассажиров и являются излюбленным выбором авиакомпаний, выполняющих рейсы на отдаленных и грунтовых аэродромах.

Мальдивское новостное издание Atoll Times сообщило, что решение заменить Dash-8 было принято, поскольку они были «слишком старыми и сложными в обслуживании». Когда производство Dash-8 прекратилось, было трудно даже достать запасные части для ремонта.

Maldivian выполняет международные рейсы на своем самолете A320-200 в Дакку в Бангладеш, а также индийские Тируванантапурам и Кочин. TURIZM.RU

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