На Мальдивах скоро появятся новые самолеты

Национальный авиаперевозчик Maldivian на этой неделе получил свой первый лайнер ATR 42–600. Это третий турбовинтовой самолет ATR, пополнивший парк Maldivian, после двух ATR 72–600, поступивших в январе.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Нынешний ATR 42–600 завершает заказ Maldivian, размещенный в январе 2021 года, который включает в себя два ATR 72–600, поставленных в начале года. Ранее авиакомпания в значительной степени полагалась на De Havilland Dash 8, которые в настоящее время постепенно заменяются на ATR в рамках программы обновления парка.

Видео дня

Всего у Maldivian девять Dash 8, включая один DHC-8-Q200, один DHC-8–200 и семь DHC-8-Q300. Все эти самолеты выставлены на продажу, и в прошлом году Maldivian обратилась к потенциальным покупателям с просьбой проявить к ним интерес.

Как и в случае со всеми турбовинтовыми лайнерами, этому самолету предстоял долгий перелет от места его производства во Франции до «тропического рая», где он сейчас и базируется.

Настоящая экспедиция началась 31 марта, когда в 10:24 ATR 42–600 вылетел из аэропорта Тулузы. После четырехчасового перелета самолет приземлился в Греции в международном аэропорту Ираклиона, а на следующее утро в 08:09 вылетел для короткой остановки в Египте.

Проведя час на земле в стране Пирамид, самолет поднялся в воздух и взял курс на Оман. Полет продолжался 4 часа 21 минуту. В Международном аэропорту Маскат сделали остановку на ночь. Заключительный путь в аэропорт Мале-Велана на Мальдивах был самым продолжительным — 5 часов 23 минуты.

Таким образом, перелет занял около 16 часов летного времени, и в настоящее время самолет готовится к вводу в эксплуатацию. Помимо уже эксплуатируемых ATR 72–600, Maldivian располагает парком самолетов De Havilland Dash-8 и DHC-6–300 Twin Otters, а также одним Airbus A320-200.

Twin Otters оснащены поплавками, что делает их идеальными для межостровных рейсов Maldivian по шестнадцати внутренним направлениям. Надежные самолеты Twin Otters с коротким взлетом и посадкой могут перевозить 15 пассажиров и являются излюбленным выбором авиакомпаний, выполняющих рейсы на отдаленных и грунтовых аэродромах.

Мальдивское новостное издание Atoll Times сообщило, что решение заменить Dash-8 было принято, поскольку они были «слишком старыми и сложными в обслуживании». Когда производство Dash-8 прекратилось, было трудно даже достать запасные части для ремонта.