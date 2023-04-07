Турагент отказалась от продаж «Сочи Парк Отеля»

В турагентствах обсуждают ценовую политику «Сочи Парк Отеля», одного из самых крупных и известных на курорте. Поводом стали две акции для прямых клиентов. В конце марта в телеграм-канале гостиницы сначала появилось объявление о скидке раннего бронирования в размере 15% на заезды период с 24 апреля по 8 июня, а затем и предложение использовать промокод, дающий право на такой же дисконт в апреле.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Акции вызвали возмущение со стороны турагентств, ведь при таких условиях отель фактически конкурирует за клиентов с им же привлеченной розницей. Представитель одной из компаний привела корреспонденту TourDom.ru пример. При бронировании заезда с 1 по 8 июня с размещением двух взрослых и одного ребенка в стандартном номере с полупансионом на сайте отеля клиент заплатит 75 тыс. руб. При этом аффилированный с отелем туроператор Mantera Travel, с которым сотрудничают турагентства, на эти же даты давал заметно более высокую цену – 98 тыс. Таким образом, создаются условия для ухода клиентов в прямое бронирование.

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Как утверждает турагент, в ходе рекламного тура, состоявшегося в январе, представители отеля пообещали, что будут соблюдать ценовой паритет и клиенты не получат на сайте гостиницы более выгодную цену. Попытки добиться разъяснений у администрации отеля, по словам нашей собеседницы, успехом не увенчались. Она считает это несправедливым и неправильным, ведь отель изначально демонстрировал заинтересованность в сотрудничестве с розницей. Турагентам предстояло разъяснить туристам, что резко увеличившиеся после реновации цены оправданы, так как в «Сочи Парк Отеле» многое поменялось к лучшему.

«С сегодняшнего дня до разрешения данной ситуации я отказываюсь от продаж вашего отеля. Как и масса моих коллег, которых разочаровала политика отеля по отношению к нам», – написала турагент в комментариях под рекламой акции в телеграм-канале отеля.

Корреспондент TourDom.ru убедился, что по состоянию на 7 апреля заметная разница в ценах действительно присутствует. На момент написания заметки стоимость названного выше варианта на сайте отеля составляла все те же 75 тыс., у туроператора размещение с указанными параметрами предлагалось за 89 тыс.

Редакция отправила запрос в «Сочи Парк Отель» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее TourDom.ru сообщал, что после истечения контракта с компанией Библио-Глобус сочинский отель