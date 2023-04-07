$79.50+0.1487.10+0.37
27 минут назад

Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле

Lenta.ru

Самой доступной страной для отдыха у моря в апреле стала Абхазия. Ценовой рейтинг наиболее выгодных пляжных направлений Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные туры на популярные курорты с вылетом в период с 10 по 16 апреля. Дешевле всего россиянам обойдется путешествие в Абхазию — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Вторую строчку заняла Турция — отпуск в отеле аналогичной категории с питанием по системе «все включено» обойдется двоим туристам минимум в 81,2 тысячи рублей. На третьем месте расположился курорт Гоа — стоимость поездки в апреле начинается от 128,1 тысячи рублей.

В Таиланде и Шри-Ланке провести отпуск получится дороже — туры на азиатские курорты можно приобрести за 140 и 148 тысяч рублей соответственно. В категории от 150 до 200 тысяч рублей оказались ОАЭ, Египет, Куба и Катар. Больше 200 тысяч рублей придется заплатить только за путевки на Мальдивы, Сейшелы и в Венесуэлу.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха весной без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. В список попали Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Тунис, Куба, Марокко, Венесуэла, Доминикана, Мальдивы, Вьетнам, Южная Корея, Мексика, Маврикий, Израиль, Катар, Колумбия, Малайзия, Сейшелы, Филиппины и Черногория.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий