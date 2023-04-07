Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле

Самой доступной страной для отдыха у моря в апреле стала Абхазия. Ценовой рейтинг наиболее выгодных пляжных направлений Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Аналитики изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные туры на популярные курорты с вылетом в период с 10 по 16 апреля. Дешевле всего россиянам обойдется путешествие в Абхазию — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Вторую строчку заняла Турция — отпуск в отеле аналогичной категории с питанием по системе «все включено» обойдется двоим туристам минимум в 81,2 тысячи рублей. На третьем месте расположился курорт Гоа — стоимость поездки в апреле начинается от 128,1 тысячи рублей.

В Таиланде и Шри-Ланке провести отпуск получится дороже — туры на азиатские курорты можно приобрести за 140 и 148 тысяч рублей соответственно. В категории от 150 до 200 тысяч рублей оказались ОАЭ, Египет, Куба и Катар. Больше 200 тысяч рублей придется заплатить только за путевки на Мальдивы, Сейшелы и в Венесуэлу.