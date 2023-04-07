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57 минут назад

Спрос на майские туры по России вырос за год на 50%

ТАСС

Спрос на туры по России на майские праздники в 2023 году увеличился на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года, несмотря на подъем цен на 15%. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Спрос на майские туры по России вырос за год на 50%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Даже с учетом повышения цен, которое внутри страны составляет на майские праздники порядка 15% без учета билетов, внутри России спрос на майские праздники достаточно высокий. Сравнивая с прошлым годом: Турция - плюс 40%, по России - плюс 50%. Но в прошлом году была очень низкая база, поэтому это сравнение не говорит об ажиотаже", - сказала она.

Наиболее популярными зарубежными направлениями на майские праздники стали Турция, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка и Таиланд, внутрироссийскими - Краснодарский и Ставропольский край, Санкт-Петербург. В частности, в "северной столице" забронировано 50% объектов размещения на праздничные даты, отметила эксперт.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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