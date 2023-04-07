Спрос на майские туры по России вырос за год на 50%

"Даже с учетом повышения цен, которое внутри страны составляет на майские праздники порядка 15% без учета билетов, внутри России спрос на майские праздники достаточно высокий. Сравнивая с прошлым годом: Турция - плюс 40%, по России - плюс 50%. Но в прошлом году была очень низкая база, поэтому это сравнение не говорит об ажиотаже", - сказала она.