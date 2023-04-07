Дорогие майские: в Петербург растут цены на билеты в праздники

Реально ли еще недорого съездить в Санкт-Петербург на эти майские? Учитывая, что все дешевые билеты раскуплены, а в некоторых отелях овербукинг.

Фото: BFM.RU BFM.RU

По телеграм-каналам расходится скриншот из агрегатора железнодорожных билетов. Пользователь вбил даты 6 — 10 мая и выбрал поездку на «Сапсане». Система выдает, что стоимость билета туда-обратно 73 тысячи рублей. Business FM задала эти же даты на сайте РЖД. Действительно, с экономклассом уже напряженно, а найти билеты в бизнес-класс еще реально. Цены от 15 тысяч рублей в один конец. Первый класс от 26 тысяч рублей.

Видео дня

Но если выбрать менее удобные даты, например, приехать чуть раньше или уехать чуть позже, то можно найти варианты в экономе, рассказывает пиар-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова:

Елена Шелехова пиар-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip «По данным авиабронирования и по данным покупок билетов на поезд на период с выездом с 28 апреля по 14 мая, доля заказов с вылетом из Москвы составляет около 11%, от доли ж/д-заказов — 76,5%. Стоимость билета на самолет в одну сторону начинается от 3,8 тысячи рублей, а билет на «Сапсан» в одну сторону можно найти минимум за 2,8 тысячи рублей. Однако цены, например, на «Сапсан» варьируются от даты выезда. Например, если пассажир выезжает 30 апреля, цена билета минимальная 3,6 тысячи рублей. Если взять выходные между майскими и отправиться не в субботу или воскресенье, а, например, 1 мая или 3 мая, то билет на «Сапсан» можно найти за 2,3 тысячи рублей или за 2,5 тысячи рублей соответственно. Если рассматривать стоимость проживания, размещение в отелях категории 1-2 звезды стоит от 1,4 тысячи рублей в сутки, 3 звезды — это 2 тысячи рублей за ночь, 4 звезды — 4 тысячи, а пятизвездочные отели стоят уже 9 тысяч рублей за одну ночь. Северная столица стала самой популярной и по данным отельных бронирований, доля заказов в город превышает 20%».

В пресс-службе городской администрации говорят, что туристы уже забронировали половину номеров в отелях Петербурга. По прогнозам аналитиков, загрузка в пиковые периоды составит 80-85%. Но пока в каких-то отелях спрос ниже, чем был в прошлом году, говорит генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева:

— Идет потихоньку, но не скажем, что так, что прям какой-то ажиотаж сейчас. Потихоньку бронируют гости и на майские, и между майскими. Цены традиционно подняли, поскольку ожидаем все-таки высокий спрос. По сравнению с прошлым годом не так, в 2022 году, мне кажется, как-то более активно было все.

— Примерно сколько сейчас стоит номер на двоих? Это на 15% повышение или насколько?

— Относительно прошлого года подняли примерно на 7%, относительно апреля на 20% дороже стоимость. На майские порядка 5 тысяч рублей у нас в трехзвездочном сегменте в бюджетном, подороже в других лакшери-сегментах — 15%, 20% и 25% есть и 30%. Хотя в общем-то скоро уже почти середина апреля, пока места есть и нет ажиотажного спроса. В прошлом году спрос был намного больше на майские праздники, чем в этом году.