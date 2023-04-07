Королевский гвардеец в Букингемском дворце закричал на туристку, когда она попыталась с ним сфотографироваться. Об этом пишет New York Post.

Видео с происшествием набрало более 25 млн просмотров и тысячи комментариев в TikTok. В нем видно, как женщина стоит рядом с гвардейцем и улыбается для фотографии. Затем его что-то злит: вероятно, туристка его задела. Гвардеец кричит, держа в руке меч:

"Не трогайте королевского лейб-гвардейца!"

У путешественницы поведение мужчины вызвало испуг, однако поддержки в социальной сети она не получила. Пользователи встали на сторону гвардейца, который находится на рабочем месте и которого, на их взгляд, не стоит воспринимать как достопримечательность.