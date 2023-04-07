$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Пермские турфирмы предлагают экскурсии в Аркаим

Ura.Ru

Пермякам предлагают отправиться на экскурсию в вечный город Аркаим. Это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области. Предложение появилось на странице турагентства «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте».

Пермские турфирмы предлагают экскурсии в Аркаим
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Это путешествие для тех, кто хочет ощутить энергетику Аркаима, побыть в тишине, отдохнуть и телом, и душой, побывать на чудодейственных горах и узнать историю древних людей, живших на этих землях в разное время. Великолепная степная природа и сам музей-заповедник оставят незабываемые впечатления на долгие годы», — указано в описании тура.

Участники путешествия посетят экскурсию «Наследие великой степи», осмотрят музей-реконструкцию «Курган Темир», исторический парк и Казахский погребальный комплекс, жилище каменного века. Желающие смогут встретить рассвет на горе Шаманка и посетить игровой прииск «Радуга самоцветов». Продолжительность тура — два дня и три ночи. Даты: 21—24 июля и 4—7 августа. Стоить такое путешествие будет 13-14 тысяч рублей на человека. В стоимость путевки входит трансфер на автобусе, проживание, комплексное питание.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий