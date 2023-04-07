Пермские турфирмы предлагают экскурсии в Аркаим

«Это путешествие для тех, кто хочет ощутить энергетику Аркаима, побыть в тишине, отдохнуть и телом, и душой, побывать на чудодейственных горах и узнать историю древних людей, живших на этих землях в разное время. Великолепная степная природа и сам музей-заповедник оставят незабываемые впечатления на долгие годы», — указано в описании тура.