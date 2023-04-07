Вылет первого рейса из Петербурга в Тунис задержали почти на 8 часов

В пятницу из Петербурга отправился первый рейс авиакомпании Nouvelair в тунисский Монастир. Изначально вылет был назначен на 01:25, но в итоге его перенесли почти на 8 часов. Судя по всему, время отправления изменили на 09:09 из-за позднего прибытия борта в Пулково. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 07:45.

Фото: Tourdom Tourdom

При этом некоторые пассажиры утверждают, что в билетах билетов, выписанных туроператорами, было указано время отправления – 05:25: «Информация об изменении времени вылета была на сайте ТО и в личном кабинете всех агентов!» В таком случае задержка составила всего 4 часа.

Тунисская авиакомпания объявила о возобновлении рейсов из Петербурга и Москвы в конце января. Маршрут проходит через воздушное пространство европейских стран, поэтому перелет длится около 4 часов. По мнению специалистов, это направление вполне может конкурировать с Турцией.