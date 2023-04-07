$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Вылет первого рейса из Петербурга в Тунис задержали почти на 8 часов

TourDom

В пятницу из Петербурга отправился первый рейс авиакомпании Nouvelair в тунисский Монастир. Изначально вылет был назначен на 01:25, но в итоге его перенесли почти на 8 часов. Судя по всему, время отправления изменили на 09:09 из-за позднего прибытия борта в Пулково. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 07:45.

Вылет первого рейса из Петербурга в Тунис задержали почти на 8 часов
Фото: TourdomTourdom

При этом некоторые пассажиры утверждают, что в билетах билетов, выписанных туроператорами, было указано время отправления – 05:25: «Информация об изменении времени вылета была на сайте ТО и в личном кабинете всех агентов!» В таком случае задержка составила всего 4 часа.

Тунисская авиакомпания объявила о возобновлении рейсов из Петербурга и Москвы в конце января. Маршрут проходит через воздушное пространство европейских стран, поэтому перелет длится около 4 часов. По мнению специалистов, это направление вполне может конкурировать с Турцией.

В начале февраля «Аэрофлот» тоже выставлял на продажу билеты из Москвы в аэропорт Энфида и намеревался отправить первый рейс 30 мая. В небе туристы провели бы почти 9 часов. Спустя 2 недели планы изменились и полетную программу отменили. Вероятно, спрос на перелеты на бортах тунисского перевозчика был выше за счет стоимости и длительности.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий