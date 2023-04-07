$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы

Uralpress.Ru

По национальному парку «Таганай» (Челябинская область) проложат часть Большой уральской тропы.

По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

Планируется, что маршрут начнется от входа в нацпарк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории Таганая.

Маркировкой и отбивкой трека команда «Лаборатории внутреннего туризма» намерена заняться уже этим летом, рассказали в пресс-службе национального парка «Таганай».

Новая тропа протяженностью более тысячи километров свяжет Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край и Башкирию. Она проляжет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска, объединив несколько существующих маршрутов Урала в межрегиональный национальный маршрут.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий