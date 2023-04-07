Челябинские турбазы строят новые объекты из-за притока туристов

Турбазы Челябинской области строят новые объекты размещения из-за притока туристов. Как пояснила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, тренд связан также с вливаниями государственных средств в развитие туризма.

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«Тенденция к расширению, пусть и не всеобъемлющая, имеется. Например, несколько объектов появилось на базе отдыха „Сладкое“, новый отель построили на Увильдах. Причин две: дополнительный приток туристов и господдержка отрасли, в том числе через гранты», — сообщила URA.RU Кучеренко.

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Несколько собеседников URA.RU подтвердили тенденцию. Дополнительным строительством занялись в глэмпинге «Дикари» на Тургояке под Миассом. На объекте уже есть 11 домиков, появится порядка девяти новых.

Туристы уже начали интересоваться отдыхом на майские праздники. Однако спрос, как отметили участники рынка, ниже прошлогоднего. Рост числа бронирований ожидается ближе к середине апреля. Как рассказала URA.RU менеджер по развитию внутреннего туризма компании «СатТурн» из Сатки Наталья Банникова, на май туристы начали выкупать услуги по организации речных сплавов с возможностью проживания. Для размещения «СатТурн» предлагает две локации: на Майской поляне на берегу Ая и в «Кургазакском кемпинге».

На поляне к существующим домикам на 30 человек появятся дополнительные, в которых смогут разместиться еще порядка 20 туристов. Емкость второго кемпинга выше: при самостоятельной установке палаток он вмещает до 400 путешественников. В настоящий момент фонд на праздники в мае забронирован на 20%. По словам Банниковой, первыми туристами, кто зарезервировал объекты размещения, стали постоянные клиенты из Челябинской области, которые везут с собой гостей из других регионов.