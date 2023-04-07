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В Сочи планируют открыть “Сад дружбы”

В течение полутора лет в Сочи планируют создать "Сад дружбы", пишет РИА Новости со ссылкой на координатора отдела Ботанического сада "Дерево дружбы" Бориса Макаренко.

В Сочи планируют открыть “Сад дружбы”
© runews24.ru

Он отметил, что сад будет представлять собой территорию без обилия субтропических насаждений. По словам Макаренко, основная задумка проекта состоит в том, чтобы туристы, которые отдыхают в Сочи, собственноручно смогли создавать сад и внести вклад в историю популярного города-курорта.

В том числе Макаренко добавил, что общая площадь сада составит порядка пяти гектаров, а на реализацию проекта уйдет около полутора лет.

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