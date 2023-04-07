В Сочи планируют открыть “Сад дружбы”
В течение полутора лет в Сочи планируют создать "Сад дружбы", пишет РИА Новости со ссылкой на координатора отдела Ботанического сада "Дерево дружбы" Бориса Макаренко.
Он отметил, что сад будет представлять собой территорию без обилия субтропических насаждений. По словам Макаренко, основная задумка проекта состоит в том, чтобы туристы, которые отдыхают в Сочи, собственноручно смогли создавать сад и внести вклад в историю популярного города-курорта.
В том числе Макаренко добавил, что общая площадь сада составит порядка пяти гектаров, а на реализацию проекта уйдет около полутора лет.