В Сочи планируют открыть “Сад дружбы”

В течение полутора лет в Сочи планируют создать "Сад дружбы", пишет РИА Новости со ссылкой на координатора отдела Ботанического сада "Дерево дружбы" Бориса Макаренко .

Он отметил, что сад будет представлять собой территорию без обилия субтропических насаждений. По словам Макаренко, основная задумка проекта состоит в том, чтобы туристы, которые отдыхают в Сочи, собственноручно смогли создавать сад и внести вклад в историю популярного города-курорта.