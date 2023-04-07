«Лучшая трешка»: туристка — о бюджетном отеле в Турции

Российская туристка побывала в бюджетном отеле под названием Sun Club в турецком городе Сиде и описала его фразой «лучшая трешка». Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», материал опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что приобрела тур на восемь ночей за 128 тысяч рублей на двоих. По словам россиянки, выбранная ею трехзвездочная гостиница «идеально воплотила в жизнь все хотелки».

«Первая линия, есть бассейн, питание "все включено", находится прямо в старом городе Сиде», — пояснила она.

Более того, читательница портала добавила, что в отеле есть ресторан, бар, спа-центр, ухоженный сад, терраса для загара, а также большой выбор развлечений и активностей.

«Номера чистые, светлые, стильно оформлены, — подчеркнула она. — Большинство имеют вид на город, и это даже лучше, чем вид на море».

Также путешественница отметила, что у гостиницы собственный песчаный пляж.