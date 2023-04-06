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4 часа назад

Эксперт оценил влияние безвизового режима РФ с рядом стран на туризм

Москва24

Несмотря на безвизовый режим РФ с 20 странами мира, россияне выбирают государства, куда можно долететь напрямую. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Эксперт оценил влияние безвизового режима РФ с рядом стран на туризм
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт пояснил, что большинство из 20 доступных россиянам стран без виз не имеют прямого авиасообщения с Москвой. Из-за этого поездки становятся более дорогостоящими и менее комфортными.

"Поэтому граждане склонны выбирать те страны, куда можно долететь напрямую, а это традиционно Турция, Египет, Арабские Эмираты, ну и страны СНГ в том числе", — сообщил Голов.

Ранее стало известно, что чаще всего в марте 2023 года россияне летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан. Доля полетов в Турцию составила 15,4%, в Дубай – 10,3%, в Казахстан – 9,7%.

Новости путешествий,Сергей Голов,Общественная палата России,
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