Туристы могут сэкономить и покататься на лыжах в Сочи

С апреля на горнолыжных курортах Сочи постепенно закрывают трассы. Редакция TourDom.ru выяснила, как долго можно будет покататься и сколько стоит размещение.

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Закрытие горнолыжного сезона на курорте «Роза Хутор» запланировано на 21 апреля. В начале месяца стоимость одной ночи начинается от 1200 руб. с человека. Еще достаточно свободных мест.

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Что касается трасс, канатных дорог и прокатов, некоторые из них уже прекратили работу в текущем сезоне. Закрыты прокаты в отеле Park Inn, в здании «Олимпии», а также офис Горнолыжной школы в отеле Rosa Springs, учебный и детский склоны в Горной Олимпийской деревне (теперь занятия для детей будут проходить на высоте 1600). Канатные дороги «Стрела», «Беседа», «Экстрим» тоже остановлены.

В дальнейшем все зависит от погоды. В среду и четверг на курорте был снег и снег с дождем. По словам некоторых туристов, кататься было некомфортно, а часть трасс закрывали из-за неблагоприятных условий и в целях безопасности гостей.

На Курорте Красная Поляна горнолыжный сезон продлится дольше всего – до 10 мая. То есть туристы смогут еще покататься на лыжах во время майских праздников. «На этот период отели и апартаменты заполнены уже более чем на 45%. Погода позволит еще кататься на лыжах и сноубордах на высоте 2000 м», – рассказали в пресс-службе курорта.

На майские праздники стоимость проживания начинается от 3 тыс. руб. с человека в апартаментах и от 5500 руб. за отдых в отелях с завтраками и посещением бассейна.

Пока что снега на курорте достаточно, но в последние несколько дней погода не всегда радует туристов. В среду из-за сильного ветра временно закрывали все трассы. В четверг можно было покататься на трассах «Первый снег», «Цирк-2», «Восточная» (от 2300 до 2050 м) и «Аибга». «Панорама» и «Струна» закрыты из-за риска схода лавин. Решение о дальнейшей работе примут после дополнительного обследования лавинной службы.