Туристка заподозрила отели Стамбула в обмане гостей

Читательница телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделилась с редакцией способами обмана туристов, которые, по ее мнению, используют отели Стамбула. Как оказалось, все не так однозначно.

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Информацию Наталья почерпнула из отзывов, которые обнаружила в интернете. Одна из проблем – это не сработавшая за несколько часов до заселения банковская карта, номер которой потенциальный постоялец ввел при бронировании через Booking.com. Судя по отзывам, оплата не проходила у туристов из Италии, Португалии, Испании. Уже на ресепшен гостей просили внести сумму в 2 раза больше указанной при бронировании. Подобные жалобы Наталья нашла от гостей отелей Loft, Pearl, InAlens и на основе этого сделала предположение: все это подстроено специально, с целью обобрать туристов.

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Наталья перечисляет еще несколько претензий в адрес отелей. «В Loft могут взять деньги при бронировании через агрегатор, а на ресепшен попросить оплатить еще раз». В некоторых отелях, по словам собеседницы, отменяют бронирование уже после того, как турист выехал. Таким образом, у гостя не получится оставить отзыв. Другие якобы предлагают помочь с покупкой местной сим-карты, отвозят в «нужное» место, где человек отдает около 800 лир, но при этом карточку не регистрируют, и через сутки она превращается в бесполезный кусок пластика.

Турагенты-участники чата «Источники ТурДома», которым мы предложили прокомментировать наблюдения Натальи, призывают не спешить с выводами. Например, банковские карты действительно могут не срабатывать, и тогда клиент уже отдает за номер цену «от стойки», а она, естественно, может отличаться. Специалисты говорят, что для небольших отелей это обычная история: «Странно, что прямым текстом не попросили аннулировать бронь, чтобы комиссию не платить».

По поводу других претензий стоит отметить, что у всех названных гостиниц высокие оценки на сайтах бронирования, а негативных отзывов – минимальное количество.