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51 минуту назад

Названы самые желанные направления для летнего отдыха россиян

Lenta.ru

Самыми желанными туристическими направлениями у россиян на предстоящий летний сезон названы курорты Черного моря, Турция и Египет. Об этом стало известно из совместного исследования компаний «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни», передают «Известия».

Названы самые желанные направления для летнего отдыха россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 10 процентов опрошенных признались, что планируют провести отпуск на курортах Черного моря, а по шесть процентов мечтают уехать на отдых в Турцию и Египет. Также четыре процента соотечественников отправятся в горы, три процента — в поездку по городам, еще два — в Калининградскую область. При этом 41 процент респондентов предпочли путешествиям отпуск на даче, 32 процента и вовсе решили остаться дома.

Кроме того, исследование показало, что взять двухнедельный отпуск с июня по сентябрь планирует каждый второй россиянин (52 процента). 14 процентов опрошенных будут отдыхать в период с апреля по май, восемь процентов уйдут в отпуск в октябре-декабре, 26 процентов пока не определились с точными датами.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять визы. Так, в список входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла и еще множество государств.

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