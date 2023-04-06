$79.50+0.1487.10+0.37
32 минуты назад

Путешественники оказались в напоминающем тюрьму хостеле и насмешили подписчиков

Lenta.ru

Два путешественника решили поехать на испанский курорт Бенидорм и случайно оказались в хостеле, напоминающем тюремную камеру. Историей они поделились в соцсетях и насмешили подписчиков, передает Daily Mail.

Путешественники оказались в напоминающем тюрьму хостеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что британские туристы Грэм и Даррен выбрали для совместного путешествия Испанию и решили заранее забронировать роскошный отель на берегу моря. Однако по приезде мужчины обнаружили вместо дорогих номеров комнаты, похожие на камеры заключенных с решетками на окнах. Выяснилось, что им предстоит жить в одном помещении еще с четырьмя мужчинами и спать на двухъярусных кроватях.

«Мой друг просто продолжал смеяться и говорить: "Я был без очков, когда бронировал номер"», — отметил Грэм. При этом, уточняет мужчина, номер в хостеле стоил 190 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей).

Путешественники провели ночь на улице, чтобы не оставаться в «тюремном» номере, и в это время вели прямую трансляцию для многотысячных подписчиков. Пользователей сети развеселила история туристов, а некоторые посоветовали им хорошие отели в Бенидорме рядом с пляжем.

Ранее австралийский путешественник приехал на Бали отдыхать и случайно купил вино, цена которого равнялась стоимости поездки на остров — почти две тысячи долларов. Свою оплошность мужчина заметил лишь на следующий день, проверяя покупки по карте.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий