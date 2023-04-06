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1 час назад

Песчаные дюны начали исчезать с пляжей Анапы

Lenta.ru

Уникальные песчаные дюны начали исчезать с Центрального пляжа Анапы. Кварцевый песок вывозят в рамках подготовки к летнему сезону, сообщает «Комсомольская правда».

Песчаные дюны начали исчезать с пляжей Анапы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам местных жителей, песок вывозят в районе пляжного комплекса Bora-Bora поздно вечером. Экоактивисты сняли на видео, как на берегу работает спецтехника. Считается, что море обогащает песок в Анапе микроэлементами и минералами, наделяя его лечебными свойствами.

Происходящим заинтересовались правоохранительные органы. «Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Также подключили для процессуальной проверки сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В январе россияне в рамках совместного опроса «Работы.ру» и СберНПФ назвали города, которые считают самыми благоприятными для жизни после выхода на пенсию. В список лидеров попала Анапа — курортному городу на юге России досталось третье место.

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