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1 час назад

Россиянка на собачьей упряжке покорила вулкан на Курилах

Lenta.ru

23-летняя жительница Камчатки Алиса Воронова на собачьей упряжке покорила действующий вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир. О том, как ей это удалось, девушка рассказала в беседе с корреспондентом KP.RU.

Россиянка на собачьей упряжке покорила вулкан на Курилах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянка отметила, что первый раз побывала на острове Парамушир Большой Курильской гряды еще в детстве. С 13 лет занимаясь разведением ездовых собак, Воронова после окончания школы отучилась на биолога, а затем и на гида-экскурсовода. Мечта объединить активный отдых и животных появилась у нее после случайного разговора с другом.

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Чтобы совершить задуманное, девушке понадобилось добиться разрешения от погрануправления ФСБ России, поскольку Курилы являются пограничной зоной. Добившись успеха со второй попытки, она выбрала для путешествия четырех лучших питомцев из своих 18 метисов с европейскими корнями. Для четвероногих, которые вместе с хозяйкой уже участвовали в гонках на собачьих упряжках, восхождение на Эбеко стало первой полноценной «работой» в этом сезоне.

Все приключение заняло пять дней. «Я своими собаками никогда не рискую, так как очень их люблю. При восхождении я одела их в тапочки из плотной жесткой ткани, которые защищали их лапки ото льда, пепла и камней», — добавила девушка, рассказывая о восхождении.

Покорить вулкан Вороновой и ее любимцам удалось со второй попытки — в первый день они смогли подняться на 800 метров, но из-за непогоды пришлось спускаться. На второй день подняться на вершину удалось всего лишь за полтора часа.

«Наверху очень красиво. Оттуда видно Северо-Курильск, остров Шумшу и мыс Лопатка – это наш дом на Камчатке. Можно увидеть другие вулканы Парамушира. Безумный вид!» — поделилась впечатлениями россиянка, отметив, что она вместе с собаками не только покорила Эбеко, но и успела на вертолет.

По ее словам, вопреки ожиданиям, путешествие оказалось вполне доступным финансово: билет на самолет в одну сторону на одного человека стоил порядка 4500 рублей, тогда как за багаж пришлось доплатить около 6000. Девушка уже планирует новое восхождение — теперь она хочет забраться с собаками на Вилючинскую Сопку, высота которой составляет 2173 метра.

Ранее жительница Северо-Курильска рассказала, что город засыпало пеплом после выброса вулкана Эбеко.

Новости путешествий,ФСБ,
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