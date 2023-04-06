Пассажирка опоздала на самолет и напала на сотрудницу

Mash: пассажирка во Владикавказе опоздала на самолёт и напала на сотрудницу Nordwind. Женщине, купившей билет до Первоуральска, не хватило всего 8 минут, чтобы попасть на борт. Но сотрудница Диана не могла задержать отлёт. Сначала неудачливая пассажирка попыталась дать взятку, после этого — стала кричать и снимать происходящее на видео. В итоге она заявила в полицию, что её ударили, оскорбили и сломали телефон.
Возможно, причина столь бурной реакции на опоздание заключалась в том, что следующий подходящий рейс был лишь через неделю. Теперь эмоциональная пассажирка вынуждена за свои деньги жить в гостеприимном южном городе.
Полиция проводит проверку, в Nordwind Airlines об этом инциденте не слышали, сообщил телеграм-канал.
На сайте авиакомпании вообще не указаны вылеты из Владикавказа в Екатеринбург или другие города Свердловской области.
В конце января нетрезвый пассажир рейса Дубай — Санкт-Петербург пал жертвой своих же иллюзий. Сначала он поссорился с женой, потом приревновал её к девушке рядом, поскольку решил, что та трансвестит.