Пассажирка опоздала на самолет и напала на сотрудницу

Mash: пассажирка во Владикавказе опоздала на самолёт и напала на сотрудницу Nordwind. Женщине, купившей билет до Первоуральска, не хватило всего 8 минут, чтобы попасть на борт. Но сотрудница Диана не могла задержать отлёт. Сначала неудачливая пассажирка попыталась дать взятку, после этого — стала кричать и снимать происходящее на видео. В итоге она заявила в полицию, что её ударили, оскорбили и сломали телефон.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Возможно, причина столь бурной реакции на опоздание заключалась в том, что следующий подходящий рейс был лишь через неделю. Теперь эмоциональная пассажирка вынуждена за свои деньги жить в гостеприимном южном городе.

Полиция проводит проверку, в Nordwind Airlines об этом инциденте не слышали, сообщил телеграм-канал.

На сайте авиакомпании вообще не указаны вылеты из Владикавказа в Екатеринбург или другие города Свердловской области.